لأول مرة .. إدراج جامعة دمنهور في التصنيف التايمز THE العالمي

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، عن ظهور نتائج تصنيف التايمز العالمي "النسخة العامة" ٢٠٢٥، Times Higher Education World University Ranking.

النسخة العامة

حيث تم إدراج جامعة دمنهور لأول مرة بتصنيف التايمز العالمي "النسخة العامة"، بعد أن إحتلت جامعة دمنهور المرتبة ١٢٠١ - ١٥٠٠ عالمياً.

و أكد ترابيس ،أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تضافر وتكامل جهود كافة قطاعات و إدارات و كليات الجامعة لرفع مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، والعمل باستمرار على تحسين مكانتها الأكاديمية والبحثية على الصعيدين المحلي و الدولي؛ من خلال دعم البحث العلمي وتشجيع التعاون الدولي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الجديد حافزاً يستوجب منا جميعاً العمل على قدم وساق، ومواصلة الجهود للارتقاء بهذا الترتيب، و تسخير كامل طاقات وإمكانات الجامعة المتاحة في سبيل تطبيق المعايير الدولية للتصنيفات العالمية، وتقديم بيئة تعليمية متميزة، و تطوير قدراتنا البحثية ورفع مستوى الأداء الأكاديمي، والسعي لتعزيز مكانتنا من خلال الشراكات الأكاديمية والمشاريع البحثية المبتكرة، وزيادة النشر الدولي.

وقدم ترابيس، التهنئة إلي أسرة جامعة دمنهور على هذا الإنجاز، مما له بالغ الأثر في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين من خدمات الجامعة، وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة لدى جهات التوظيف المختلفة.

وقدم جزيل الشكر لأعضاء لجنة التصنيف الدولي بالجامعة بقيادة الدكتور آسر غنيم، والدكتور محمد متولي - مسئول تصنيف التايمز، وجميع قطاعات وإدارات وكليات الجامعة التي ساهمت بشكل فعال في تيسير أعمال اللجنة لتحقيق هذا الإنجاز .

وأشارت الدكتورة منال مصطفى ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا الإنجاز يعزز خطى الجامعة نحو الاستمرار في منهجيتها و استراتيجيتها لتوفير بيئة تعليمية تتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز البحث العلمي ومخرجاته، موضحة أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي يعتمد في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلاب الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات، وهي مجالات تمكنت جامعة دمنهور من تحقيق تقدمًا بها يعزز من مكانتها بين الجامعات العالمية.