حسام حسن يستقر على قائمة منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على ضم 25 لاعبا في قائمة المنتخب المقبلة، لمواجهتي موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا، وحسم العميد اختياراته بعد مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والتي حقق فيها الفارس الأبيض الفوز بركلات الترجيح.

وسادت حالة قوية من الغموض بشأن إمام عاشور لاعب الأهلى، ولم يحسم حسام حسن حتى الآن قرار ضمه لـ قائمة المنتخب فى المعسكر المقبل، وهناك اتجاه قوى لاستبعاده نظرا لتراجع مستواه الفترة الخيرة.

كما استقر حسام حسن على استبعاد الثنائى محمد الننى وأحمد حجازى من قائمة الفراعنة لمباراتى موريتانيا .

ويرى العميد أن الثنائي لم يظهرا بالشكل المأمول مع أنديتهما في الفترة الحالية لذا قرر استبعادهما من معسكر الفراعنة المقبل والاستعانة بعناصر أخرى من الشباب.

وتأكدت عودة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي لصفوف منتخب مصر ، بعدما غاب عن المعسكر الماضى بسبب رغبته فى البقاء مع ناديه الجديد الذى انضم إليه قبل معسكر المنتخب بأيام قليلة.

وطالب العميد من الجهاد الطبي للمنتخب بالتواصل مع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي من أجل الاطمئنان على حالة الثنائي، محمد هاني وأكرم توفيق، يعانيان من إصابة على مستوى الركبة والضامة قد تتسبب في عدم لحاقهما بمعسكر الفراعنة المقبل، حيث لم يستطع الثنائي استكمال مباراة فريقهما الماضية أمام الزمالك في السوبر .

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

من ناحية أخرى، أخطر حسام حسن، مجلس إدارة اتحاد الكرة بالموافقة على المشاركة في بطولة كأس العرب حال إقامتها.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العرب لثلاث نسخ متتالية في سنوات 2025 و2029 و2033.

وسيكون نظام المشاركة في البطولة من خلال نظام الدعوات كما ستكون البطولة غير مدرجة في مواعيد الأجندة الدولية بحسب ما أعلن فيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر اعتماد بطولة كأس العرب للمنتخبات ضمن بطولاته الرسمية، وحدد شهر ديسمبر 2025 موعدا لانطلاق النسخة القادمة من البطولة، وتستضيفها قطر.