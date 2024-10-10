نقابة الفلاحين: زيارة مدبولي للأقصر دليل علي دعم الحكومة لمحافظات الصعيد

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، بزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الي محافظة الأقصر فى صعيد مصر، وذلك في إطار تحرك الحكومة الميداني واسع النطاق، الذي يستهدف متابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمنفذة بمختلف القطاعات، والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، أن عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابيّة كانوا في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمطار الأقصر ،للترحيب به ومرافقته في جولته التفقدية التس شملت عدة مشروعات في القطاعات التعليمية والصحية والخدمية والسياحية.

وأوضح ابواللوز، في تصريحات له اليوم ، ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، تفقدوا أعمال تطوير كورنيش البر الغربي، ومنطقة المطاعم، والممشى الزجاجي، بمحافظة الأقصر، كما حرص على متابعة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى من خلال تفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي،وتفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية الشغب ضمن مبادرة "حياة كريمة"، واستمع إلى شرح حول مجمع الخدمات وما يقدمه للمواطنين، كما تفقد جامعة طيبة التكنولوجية ومعبد "هابو" بالقرنة في جولة مفتوحة لمتابعة ما تم من أعمال الترميم بالمعبد

وأضاف أبواللوز، ان زيارة "مدبولي" للأقصر تؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظي به محافظات الصعيد من قبل القيادة السياسية والمسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، وكافة الجهات المعنية، لافتا إلى أن الشعب المصري وفي قلبه الفلاحين والمزارعين يصطفون خلف الرئيس والقيادة السياسية للعبور بمصر الي بر الأمان وسط كل تلك التحديات الصعبة التي تمر بها المنطقة من حروب ونزاعات وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية

وطالب ابواللوز الدكتور مصطفي مدبولي وحكومته بالنظر الي الفلاح ودعمه ومساندته وعدم تهميشه ومساعدته في تسويق المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح وأيضا وضع اسعار عادلة لتلك المحاصيل ، و توفير المستلزمات ومراقبة الأسعار والأسمدة