سكرتير عام مساعد البحر الاحمر يتابع المخططات الاستراتيجية بالمحافظات الجنوبية

شهد كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى مناقشة إعداد الحيز العمراني للعزب والكفور والنجوع.

شارك في الاجتماع عدد من سكرتيري عموم المحافظات ومديري التخطيط العمراني من محافظات الشرقية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، وسوهاج ، وحضور مدير التخطيط ومدير مركز التحكم والسيطرة بمحافظة البحر الأحمر .

وخلال الاجتماع، أكد سليمان، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المخططات الاستراتيجية بما يتماشى مع الرؤية العامة للدولة، مشدداً على أهمية التعاون بين كافة الجهات المحلية لضمان تنفيذ المخططات في مواعيدها المحددة.

تناول الاجتماع أيضًا مناقشات عامة حول التحديات التي تواجه المحافظات في تنفيذ المخططات الاستراتيجية، خاصة في المناطق الريفية والنائية. تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات لتذليل العقبات وضمان تدفق الموارد بشكل منتظم. وشدد الحاضرون على دور المجتمع المحلي في دعم هذه الجهود من خلال المشاركة في التخطيط والتنفيذ، مما يعزز من فرص نجاح المشروعات التنموية ويساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في هذه المناطق.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية متابعة الموقف التنفيذي بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في إطار تطوير المناطق العمرانية، وأوصى السكرتير العام المساعد بضرورة رفع تقارير دورية عن مدى تقدم العمل وفقاً للخطط المحددة.