الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مدبولي: ثبات حصة النيل يفرض علينا البحث عن موارد مائية جديدة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ كل محطات الصرف الصحي الموجودة على امتداد محافظات الصعيد تمّ تحويلها إلى محطات معالجة ثلاثية، والهدف من ذلك عند وصولها إلى مياه النيل أن تكون معالجة بالكامل، وتم صرف مبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تحلية مياه البحر في عام 2015 وصل إنتاج المياه المحلاة في اليوم إلى 80 ألف متر مكعب، وفي الوقت الحالي وصل المعدل إلى مليون ونصف متر مكعب من المياه المحلاة، لأنّه مع ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل لكن الزيادة السكانية فرضت على الدولة البحث عن موارد إضافية.

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ولفت إلى أنه من الوارد حدوث تغييرات جذرية في المنطقة في الساعات المقبلة يمكنها التأثير علينا لعقود مقبلة.

وأضاف: "وبالتالي أصبحنا في حالة عدم يقين هائلة تملي على الحكومات طريقة التعامل مع الأحداث على المدى القصير واستيعاب ما يجري بنظرية الاستمرار والاستقرار لمحاولة الإبقاء على الأوضاع الموجودة في الدولة".

وأكمل رئيس الوزراء: «لدينا روئ وتحرك للمرحلة القادمة، ولكن لم يعد لدينا رفاهية وضع تصور لثلاث وأربع سنوات قادمة لأننا لا ندرك ما يمكن أن يحدث غدا».


وتابع: «الخطط موضوعة وننفذها على المدى المتوسط والبعيد، لكن كل يوم نشهد متغيرات تؤدي إلى تغير بعض المستهدفات».

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