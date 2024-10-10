الغرف السياحية بالأقصر: زيارة مدبولي تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع

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رحّبت الغرف السياحية والعاملون بالقطاع السياحي في الأقصر، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي يقوم بها للمحافظة اليوم الخميس.

وقال ثروت عجمي، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، إن زيارة "مدبولي" للأقصر تؤكد الإهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع المصري من قبل المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، وكافة الجهات المعنية.

ووجّه "عجمي" الشُكر لرئيس الوزراء ولوزراء الحكومة المعنيين بالقطاع السياحي، على جهودهم المبذولة من أجل تطوير القطاع السياحي بالبلاد، وجذب مزيد من السياح، وعبّر عن سعادته بزيارة "مدبولي" ومرافقيه من السّادة الوزراء، وما يتضمنه برنامج الزيارة من جولة في البر الغربي ومناطقه الأثرية والسياحية.

كما وجّه الشُكر لمحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وأشاد بجهوده في خدمة القطاع السياحي والمواطني الأقصر، ووصف قرار اختياره محافظاً للأقصر بأنه "أجمل هديّة قدمتها الحكومة للأقصر".

وطالب رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، بالعمل على ربط الأقصر بالمقاصد السياحية المصرية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم واسوان، برحلات طيران منتظمة، وتقديم مزيد من الحوافز لجذب رحلات الطيران العارض، وذلك من أجل خدمة القطاع السياحي.

وتستقبل محافظة الأقصر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة رئيس الوزراء مدن الأقصر والقرنة وإسنا جنوبي المحافظة؛ حيث بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالضفة الغربية للنيل، كما بتفقد عدد من المنشآت التعليمية والصحية، ومشروعات تابعة لمياه الشرب والصرف الصحي.