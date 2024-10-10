الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم إذنا غرب الخليل وينكل بمواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونكلت بعدد من المواطنين فجر اليوم الخميس، في بلدة اذنا غرب الخليل .

 

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بالياتها العسكرية بلدة اذنا وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت، وانتشرت في معظم أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، وقامت بتفتيشها وتدمير محتوياتها.

 

حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية والفرعية

كما نصبت حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية والفرعية، وأوقفت مركبات المواطنين واخضعها للتفتيش، واعتدت بالضرب الشديد على المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، ومنعت سيارة الإسعاف من الوصول اليهم، واطلقت باتجاهها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

 

وأضافت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال لا تزال تدفع بتعزيزان نحو البلدة، وأن جنود الاحتلال يطلقون الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين، ويتلفون خزانات المياه على أسطح تلك المنازل.

 

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