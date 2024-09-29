مذكرة تفاهم بين نادى لافيينا وجامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية

وقعت إدارة نادي لاڤيينا مذكرة تفاهم مع جامعة ساكسوني مصر، بحضور سيف الأسيُوطي عضو مجلس إدارة نادي لاڤيينا، والدكتورة غادة بسيوني رئيسة جامعة ساكسوني، والدكتور خالد رفعت المستشار التسويقي لجامعة ساكسوني.

برامج تعليمية وورش عمل…

تتعلق هذه الشراكة بتقديم برامج تعليمية وورش عمل لأعضاء فريق نادي لاڤيينا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لطلاب جامعة ساكسوني للقيام بتدريب عملي في نادي لاڤيينا، تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون بين النادي والجامعة، بما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين في مجالات الرياضة والتعليم.

وتُعد جامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية والتطبيقية SEU أول جامعة تكنولوجية خاصة في مصر تعتمد على الخبرات الألمانية.

بينما نادى لافيينا والذى يرأس مجلس إدارتة الكابتن محمود الآسيوطى أحد أندية دورى المحترفين والذى خاض مباريات دورة الترقى للدورى الممتاز وكان قريب جدا من الصعود ويدربة الكابتن احمد صلاح مدير فنى والكابتن محمد صبحى نجم مصر والإسماعيلية مدربا لحراس المرمى.

خاض الفريق فى فترة الإعداد عدة مباريات هامة مع العديد من الفرق من بينها أبو قير والالمنيوم واسمنت أسيوط، بالإضافة إلى فريق النخبة ويمتلك الفريق بنية رياضية متميزة سواء ملاعب وفندق وصالات جيم وأجهزة استسقاء وغيرها.