وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" بالقاهرة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة، والذى تنفذه الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير المناطق غير الآمنة، وهو ما تم تحقيقه بالفعل، حيث تم تسكين الأبراج المخصصة للسكن البديل، ويجرى تنفيذ باقى المشروعات التنموية بالمنطقة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، ويتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأضاف الوزير، أنه جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم.