استمرار الأجواء الحارة نهارا وتحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم العظمي علي القاهرة 32 درجة.

بينما تبقى الأجواء معتدلة في أول الليل، وتكون مائلة للبرودة في أخره.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد؛ شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتتراجع درجات الحرارة ليلا على القاهرة بمقدار 10 درجات إذ تسجل العظمى 32 درجة والصغرى ليلا 22 درجة ويكون الجو مائلا للبرودة .

وحول حالة البحرين الأحمر والمتوسط، خلال الطقس اليوم، يكونا معتدلان نسبيا، حيث يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج يصل إلى متر ونصف والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالآتي:



القاهرة 32 22

العاصمة الادارية 31 21

6 اكتوبر 31 21

بنهــــا 32 22

دمنهور 31 21

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 30 20

المنصورة 32 22

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 21

طنطا 30 20

دمياط 29 24

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 30 20

رفح 28 19

رأس سدر 33 23

نخل 31 16

كاترين 26 13

الطور 32 22

طابا 31 22

شرم الشيخ 34 26

الاسكندرية 30 21

العلمين 29 21

مطروح 28 22

السلوم 32 21

سيوة 35 22

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 24

مرسى علم 35 25

شلاتين 34 25

حلايب 31 24

أبو رماد 33 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 34 20

بني سويف 34 20

المنيا 35 18

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 37 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 23

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 37 22

ووفقا لهيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة تظل مرتفعة خلال هذا الأسبوع، نسبيا لتعود الأجواء المسيطرة نهارا هي الأجواء الحارة.