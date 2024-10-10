الجراحى : مصر تُؤمن الاحتياطى الاستيراتيجى بأرقام غير مسبوقة

أثار حديث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس عن إمكانية تطبيق اقتصاد الحرب مخاوف الكثيرين.

قال رئيس الوزراء إن المنطقة لو شهدت حرباً إقليمية، فسيكون علينا كدولة التعامل مع ما يوصف باقتصاد حرب، مشيرا إلى أن الوضع الدولي والإقليمي يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها العالم من قبل ولو اندلعت حرب فستكون تبعاتها شديدة.

واضاف رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الاربعاء أنه يجب أن نضع في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري، داعيا إلى المزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاك، تحسبًا للسيناريو الأسوأ.

وكشف مدبولي عن أنه تم توجيه وتكليف وزيري البترول والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي للتنسيق والتعاون لضمان عدم وجود تأثير على الدولة جراء التصعيد في المنطقة، موضحا أن برميل البترول زاد بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما سيزيد الضغوط على الدولة المصرية .

ومن جانبه قال الدكتور حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية فى تصريح لـ"الوفد " إن احتياطى السلع الاستيراتيجية آمن ويصل إلى أرقام غير مسبوقة، حيث يبلغ احتياطى القمح ٥.٢ شهرا والسكر ١٤.٧ شهرا والزيت ٦.٦ شهرا والدواجن المجمدة ٩.٨ شهرا واللحوم الحية ٧.٥ شهرا



وأكد الجراحى أن ارصدة القمح أمنة تماما حتى الموسم القادم مع تقديم كافة المحفزات للفلاحين للموسم القادم ،موضحا أن هيئة السلع التموينية تتابع الأسواق العالمية يوم بيوم وفى حالة وجود اى تحركات سعرية عالمية نقوم على الفور باتخاذ اللازم،وطوال العام تحاول هيئة السلع التموينية بانتهاز الفرص السعرية لتأمين الأرصدة الاحتياطية من القمح وكافة السلع الأساسية.



وعن تنوع مناشئ القمح قال الجراحى: تسعى هيئة السلع التموينية دائما لتنوع مناشئ القمح تحسبا لأى توترات سياسية أو تحركات سعرية وبالفعل أعلنت الهيئة عن ممارسة لاستيراد القمح من بلغاريا ورومانيا وجنوب فرنسا مؤخرا بالإضافة إلى المناشئ الروسية والاوكرانية، مؤكدا أنه يعقد اجتماعات يوميا لفتح مناشئ جديدة للاقماح وعندما علمنا بقيام تونس باستيراد القمح من تركيا بدأنا على الفور الخطوات الأولى لبحث الاستيراد من تركيا وقد بلغت اجمالى كميات الاقماح التى قامت هيئة السلع باستيرادها العام الماضي ٥ ملايين و٦٥٠ ألف طن.

