"مدبولي" يتفقد جامعة طيبة ويؤكد: الدولة تهتم بالكليات التكنولوجية كفكرة غير تقليدية

في مستهل زيارته اليوم إلى محافظة الأقصر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

واستقبل رئيس الوزراء ومرافقوه لدى الوصول إلى مقر الجامعة، الدكتور عادل زين الدين موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المنعم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث قام رئيس الوزراء بجولة في حرم الجامعة، مصحوباً بشرح من رئيسها حول إمكاناتها وخدماتها التعليمية، حيث شهد محاضرة في مجال تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

وخلال تواجده في المحاضرة، أكد رئيس الوزراء للطلاب، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالتوسع في الكليات التكنولوجية، حيث تعتبرها فكرة غير تقليدية تسهم في إيجاد مسار يجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، لكونها توفر خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، تتيح تكوين خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما يلمسه من إقبال الشباب على هذا النمط من الجامعات، بما يؤكد صحة وجهة نظر الحكومة انطلاقاً من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تنفيذ هذا العدد من الجامعات التكنولوجية، بحيث أصبح لدينا عددٌ كبير منها، كما أبدى سعادته بأن يكون عدد الفتيات بتلك الجامعات يساوي عدد الشباب وربما يزيد، لافتاً إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير التعليم العالي، أكدا له تفوق الفتيات في التعليم التكنولوجي والفني، ولذا فهو سعيد بالتجربة، ويتمنى أن يلمس المواطن أهمية هذا التوجه.

وأكد رئيس الوزراء تمنياته للطالبات والطلاب بالتوفيق في دراستهم، لافتاً إلى ان الجامعات التكنولوجية تتيح فرصاً لهم لاستكمال الدراسة الجامعية مع إمكانات عمل أكبر.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، على معرفة الفرص التي تتيحها الجامعة للفتيات، حيث أشارت إحدى الفتيات إلى أنها من محافظة أسوان، وان الجامعة تتيح لهن دراسة أسس التصميم كما تؤهلهم لمراحل متقدمة تصل إلى التنفيذ، كما توفر الجامعة برامج لتعليم السلامة والصحة المهنية، وهي تخصص مهم بالجامعة، بينما أشار أحد الشباب إلى أن الجامعة تتيح للشباب فرصاً للتدريب العملي في الورش، واستعرض جانباً من فرص التدريب التي تقدمها الجامعة، في مجالات مهمة تساعد الطلاب في تهيئة كافة الفرص، وتؤهلهم لفرص العمل.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاضرة عملية تدريبية في مجال تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، إلى جانب المرور على مبنى المعامل والورش، كما تفقد معرضاً لمنتجات الطلاب، واستمع إلى شرح من الطلاب حول بعض المنتجات، حيث وجه وزير التعليم العالي بأن يتم التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة دعم مالي وفني لتنفيذ أحد مشروعات الطلاب الخاصة بإعادة تدوير المخلفات من الإطارات وغيرها، كما أشاد بمشروعات أخرى من بينها مشروع باسم "متحف الحضارات" ويتيح مشاهدة للآثار من خلال تقنيات افتراضية، وعددا من المشروعات ذات الصلة بالتغذية الصحية.