أسعار العملات العربية والاوروبية بداية التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية

اسعار العملات العربية والاوروبية.. واصلت أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية، ثباتاً، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري للشراء نحو 53.11 جنيه، وللبيع 53.26 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار العملات بمستهل تعاملات اليوم الخميس في البنوك والقطاع المصرفي قبل بدأ العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وجاءت اسعار العملات اليوم على النحو الآتي:

اسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

الدولار الأمريكى: 48.44 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس

اليورو: 53.11 جنيه للشراء، 53.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني: 63.40 جنيه للشراء، 63.62 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى

100 ين يابانى: 32.59 جنيه للشراء، 32.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودى: 12.90 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 157.98 جنيه للشراء، 158.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.