رئيس البحوث الزراعية يستقبل وفد مركز الأبحاث الزراعية والاقتصاد الزراعي الإيطالي

استقبل مركز البحوث الزراعية أعضاء من مركز الأبحاث الزراعية والاقتصاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة الايطالية وعددهم 8 باحثين فى مختلف المجالات الخاصه بتربيه المحاصيل وانتاج وفحص واعتماد التقاوى والميكنه الزراعيه بزيارة الي مركز البحوث الزراعية لبحث سبل التعاون.

وقام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية باستقبال الوفد الإيطالي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد القط منسق عام المشروع ان هذا اللقاء يأتي لمناقشة أوجه التعاون لدعم إنتاج المحاصيل الإستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية و فى إطار منحة الاتحاد الاوروبى الموجهة إلى مصر والتى تهدف إلى دعم إنتاج المحاصيل الإستراتيجية فى ظل التغيرات المناخية وإنتاج أصناف متحملة للاجهادات البيئية وكذلك دعم التقاوى المعتمدة من المحاصيل الإستراتيجية ورفع كفاءة محطات الغربلة حتى تتماشى مع سياسة وزارة الزراعة المصرية فى زيادة إنتاج التقاوى المعتمدة

كما تضمن اللقاء مناقشة رفع كفاءة الباحثين من خلال التدريب فى المعاهد والجامعات الأوروبية و تطوير المعامل البحثية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية وتبادل الزيارات بين الباحثين من الجانب المصرى والايطالى مما يساهم فى تطوير منظومة البحث العلمى الزراعى فى مصر .

وعلي هامش اللقاء قام الوفد الايطالى بزياره محطه البحوث الزراعيه بسخا – كفر الشيخ و المعامل التابعه للاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعه واستصلاح الأراضى علاء فاروق بضرورة الاهتمام بتعزيز مجال الأمن الغذائي فى مصر وفي إطار التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي والذى قام بدعم مصر من خلال برنامج الغذاء والاستدامة والذي دشنه الاتحاد الأوروبي للحد من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في دول الجوار الجنوبي ومنها مصر

وفى ضوء البرنامج التنفيذى لمشروع مشروع دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين انتاج الحبوب فى مصر والممول من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الوكاله الايطاليه للتعاون من اجل التنمية.