وزير التموين: الدعم النقدي سيظلم المواطن

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة كان رقم أصم.

وقال “فاروق” خلال تصريحاته ببرنامج “كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية ”اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن المواطن أيضا كان سيظلم إذا تم بناؤه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.

وتابع أن :"الدعم النقدي لو اتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.. وهناك عدة أشكال للدعم النقدي".

وواصل فاروق أنه :"في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل.. وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرت الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر".

وأوضح إن الدعم النقدي سيتم اتخاذ القرار بشأنه عن طريق عدة جهات منها مناقشات الحوار الوطني، الشركات المسؤولة عن السلع، الجمعيات الاستهلاكية.

وأكمل فاروق أن القرار سيكون خدميا وسيكون في منتهى المرونة، وسيعرض على جميع الخبراء، وعند التنفيذ سيكون جادا وصراما، مستطردا:"التطبيق سيكون في مناطق معينة بشكل تجريبي وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025".