رئيس دمياط الجديدة يوضح آخر تطورات "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنة"

عقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لقاء موسعاً مع ممثلي المجتمع المدني من سكان مدينة دمياط الجديدة، لبحث مطالبهم، وكذا استعراض العديد من المشروعات التي تمت ويجري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور المهندس صلاح عبدالهادي نائب رئيس الجهاز، ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة، على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة، وعرض السكان لمقترحاتهم للتطوير.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم خلال اللقاء استعراض رؤية الجهاز للتطوير، والخطط الاستثمارية المستقبلية خلال العام المالي 2025/2024، وتوضيح موقف المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها في مجال الإسكان مشروعات (سكن مصر - ودار مصر للإسكان المتوسط - JANNA للإسكان الفاخر)، وفي مجال تنفيذ المرافق والطرق والمشروعات الخدمية، مثل أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لاستقبال سكان المدينة وروادها، وإعادة تخطيط الأراضي لتحويل الشاطئ من شاطئ موسمى إلى شاطئ دائم، للوصول به لمنطقة جذب سياحى، كذلك إنشاء أول نادى وشاطئ متكامل بمنطقة الشرق الأوسط، لخدمة ذوي الهمم وذويهم بالمجان (قادرون بلاج)، وذلك ثمرة التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء والمشاركة المجتمعية الفعالة، توفير أراضي فندقية شاطئية بالتنسيق مع السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن مدينة دمياط الجديدة تعتبر أحد أهم مصادر الاستثمار بالهيئة، اقتراح تنفيذ طريق رابط بين الطريق الدولي ومنطقة الشواطئ الاستثمارية مباشرة.

أضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا وجار أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الطرق بالمدينة بأحدث التقنيات، لعلاج أى خلل بها، وكذا جاري زراعة المناطق بنطاق الحيين الثالث والخامس وأعمال الصيانة للمسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالمنطقة الصناعية، وأعمال الإحلال والتجديد للخطوط والمرافق بالمدينة، وكذا استغلال الأسواق والمحلات الشاغرة بجميع أحياء المدينة، وتنفيذ وإعادة تطوير وصيانة وتجميل عدد (20) ميدان بمداخل المدينة ومنطقة الشاطئ، وحرص الجهاز على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التربية والتعليم بالمدينة، من خلال إنشاء عدة مدارس سواء (حكومية، خاص)، لمواجهة الكثافة السكانية المتوقعة مستقبلا.

ولفت إلى أنه حريص على استمرار التعاون الوثيق والدائم بين الجهاز ومجلس الأمناء ومؤسسات الدولة فى كافة القطاعات، حيث جار استغلال المناطق الشاغرة الغير مستغلة بالحديقة المركزية، لتحقيق الإستفادة القصوى وزيادة الموارد، للصرف منها على أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الحديقة، للحفاظ على سعر تذكرة الدخول الحالي، لتكون فى متناول الجميع، للاستمتاع بهذا المتنفس الطبيعى بالمدينة.

وأشار إلى أن الهدف من أعمال التطوير والإستثمار الجارية، هى دعم موارد الجهاز ومجلس الأمناء، للصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة،وتقديم أفضل الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان المدينة.

وقام الحضور من ممثلي المجتمع المدنى، بعرض شكاواهم ومطالبهم، وقام رئيس الجهاز بالتعقيب، والرد على كافة إستفساراتهم والتوضيح باستفاضة فيما يتعلق بشكواهم، وأحالها للإدارات المختصة، مطالباً بالحل الفوري وسرعة التغلب عليها،وإنهائها بالكفاءة والجودة المطلوبة والمتابعة مع السكان.

وأثنى الحضور من ممثلي المجتمع المدني على ماتم إنجازه ومجهودات العاملين بالجهاز فى أعمال تنميةوتطوير المدينة، التى شهدتها خلال الفترة الماضية، لإظهارها بالشكل الحضاري والجمالي اللائق بها ،كواحدة من أهم مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.