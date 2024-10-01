الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

اعرف الموعد والشروط .. مزاد على محطة تموين للسيارات في العاشر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح محطة تموين وقود للسيارات بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى، للبيع في مزاد علني.

 تبلغ مساحه المحطه 7614 مترا وذلك بالشروط الاتيه تطلب كراسه الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظيره سداد مبلغ 599 جنيها للمحطة.

 تعقد جلسة المزاد الساعه 12 ظهرا بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الحالي ، ويتم سداد التامين دخول المزاد بمبلغ 400 الف جنيه في موعد غايته جلسة المزاد .

يتم استكمال سداد نسبه 10% زائد 1% مصاريف اداريه زائد نص من 1% لصالح مجلس الامناء من القيمه البيعيه الاجماليه الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد .

يتم سداد الباقي بنظم تقسيط ميسرة، و يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينه على الطبيعه في مواعيد العمل الرسمية.

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