التعاون ضد الاتفاق.. مواجهة الجريحين في دوري روشن السعودي الليلة

يأمل فريق الكرة الاول بنادي التعاون وضيفه الاتفاق استعادة التوازن لكل منهما، عندما يلتقيان مساء اليوم الأحد في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت السودان وليبيا.

وعجز التعاون عن الفوز خلال الجولة الماضية، وتلقى خسارته الثانية في الدوري، بهدف دون رد أمام الشباب، أما الفريق الشرقاوي فتعرض للهزيمة بثلاثية نظيفة من النصر في الجولة ذاتها.

وتقابل الاتفاق والتعاون في 24 مباراة في دوري المحترفين، فاز التعاون بـ 10 لقاءات ، مقابل 9 للاتفاق، وحضر التعادل بينهما في 5 مباريات.

وفي النسخة الماضية من دوري روشن السعودي، التقى الفريقان مرتين، فاز فيهما التعاون 2ـ0 ذهابًا و1ـ0 إيابًا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد التعاون في دوري روشن

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC EXTRA 2 SD السعودية، كما ستكون منقولة من خلال قناة SSC EXTRA 2 HD في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.