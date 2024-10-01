البحيرة تكرم 12 طالبًا مبتكرًا لمشروعاتهم المتميزة في مجالات المياه والطاقة

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكريم عدد 12 طالبًا بنطاق المحافظة ممن قدموا مشروعات متميزة في مجالي المياه والطاقة.

وذلك في إطار سعي محافظة البحيرة، لدعم الإبتكار وتشجيع الطلاب المبدعين، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وخلال التكريم الذي أقيم بمكتب الدكتورة المحافظ بديوان عام المحافظة وبحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أعربت الدكتورة جاكلين عن فخرها وإعتزازها بالأفكار الرائدة التي قدمها الطلاب، مؤكدةً على أهمية الابتكار في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حلول مبتكرة لقضايا المياه والطاقة.

كما إستمعت المحافظ، لشرح مفصل من كل طالب حول مشروعه، وكيف يمكن تطبيقه بشكل عملي لخدمة المجتمع، وشددت على ضرورة الاستمرار في دعم هذه المواهب الشابة، وتوفير البيئة الملائمة لها للتفوق والابتكار.

وتمثلت تلك المشروعات في أفكار مبتكرة تتعلق بالإستفادة المثلى من الموارد المائية، وتنقية مياه البحر والنيل، إلى جانب إستغلال رواسب معالجة مياه الصرف لتوليد الطاقة، وقد تم تطوير هذه المشروعات تحت إشراف الإدارة العامة للشؤون التنفيذية واللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم، التي قامت بحصر الطلاب المبدعين وعرض مشروعاتهم في معارض الأنشطة التربوية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

الطلاب والمشروعات المكرمة بالمدارس هم كل من ملك محمد خميس أبو حسين - مدرسة كفر الرحمانية تعليم أساسي، إدارة الرحمانية: مشروع الإستفادة من ورد النيل، حازم صبري فاروق سعيد - مدرسة الملك فيصل، إدارة بندر دمنهور: مشروع ترشيد إستهلاك المياه، عمر عبد المنعم فتحي الديب - مدرسة بني الجيشي: مشروع لترشيد إستهلاك المياه، أحمد كرم خميس - مدرسة قومبانية لوقين، إدارة مركز كفر الدوار: مشروع تنقية المياه (فلتر)، ليليان عبد ربه محمد - مدرسة الزهور الخاصة، إدارة شبراخيت: مشروع تحلية مياه البحر.

بالإضافة لمشروعات طلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي وهم عبد الرحمن محمد حمودة - مشروع مفكك هيدروجيني، يوسف مبروك سرحان - مشروع الاستفادة من رواسب معالجة مياه الصرف لتوليد الطاقة، زياد محمد الشحات - مشروع توليد الكهرباء من المياه والملح والتحكم في تشغيل الأجهزة الكهربائية باستخدام الأوامر الصوتية،محمد علي رمضان الفقي - مشروع محرك حراري بخاري.

وفي ختام اللقاء، حرصت الدكتورة جاكلين عازر، على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب، مشيدةً بجهودهم في تقديم حلول عملية تخدم المجتمع، وداعيةً إلى الإستمرار في دعم مثل هذه المواهب لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.