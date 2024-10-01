قنا تتجه لاستثمار أصول الدولة لتنمية الموارد

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وجه بضرورة الترويج لاصول الدولة، تمهيدا لطرحها للاستثمار بهدف الإستفادة منها كمشروعات اقتصادية تعمل علي تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المجلس التنفيذي لمحافظة قنا، وافق على تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمراكز قفط وفرشوط ودشنا.

ونوه أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في ضوء حرص محافظ قنا الإهتمام بالإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن، تحقيقاً للصالح العام.



وترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، جلسه المجلس التنفيذى، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية لرفع مستوى الخدمات، وكذا عرض توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، و وزارة التنمية المحلية.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، و رؤساء شركات المرافق.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن محافظ قنا وجه خلال الاجتماع بضرورة تفعيل استخدام البريد الإلكتروني فى جميع المرسلات الحكومة وذلك تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمى .

وأشار عبد الباقي إلى انه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

مشروعات جديدة:

وفي تصريحات سابقة، قال اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تدرس إنشاء بعض المشروعات بمحافظة قنا، مثل مزرعة شتلات لقصب السكر على مساحة 30 فدان بهدف تعزيز إنتاجية الفدان مع تقليل إستخدام مياه الرى، بالإضافة إلى مقترح تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة وذلك لتنشيط الحركة السياحيه وإعادة وضع محافظة قنا علي خريطة السياحة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة منذ إنشائها في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها علي محافظات الصعيد، وبالاخص محافظات جنوب الصعيد، مستعرضا بعض المشروعات المقترح إقامتها بمحافظة قنا .

و استعرض محافظ قنا، خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة، الفرص الاستثمارية المتاحة وأهم ما تتميز به المحافظة من مقومات بشرية وطبيعية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة خاصة في ظل تنفيذ المحافظة للعديد من المبادرات والمشروعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.