الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الزراعة تحذر من التعامل مع شركات وهمية وصفحات مجهولة لطرح أراضي للبيع

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين والمزارعين، بعدم الانسياق وراء شركات وهمية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تعلن عن بيع مساحات من الأراضي الزراعية أو اراضي استصلاح تابعة لوزارة الزراعة.

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 إحراءات قانونية رسمية

ونفت وزارة الزراعة في بيان لها، أية صلة بينها وبين أي من الصفحات أو الشركات، أو التنسيق معها في هذا الشأن من قريب أو من بعيد، لافتة إلى أن اية عمليات طرح للأراضي يتم عبر إحراءات قانونية رسمية، أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عن جميعها عبر وسائل الإعلام الرسمية، والجهاز الإعلامي التابع للوزارة.

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وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر البيانات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وقد تؤدي إلى الإضرار بالمواطنين، وتعرضهم للنصب.

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