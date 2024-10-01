القاهرة الجديدة: تطوير طريق الحدائق بين التسعين الجنوبي ومحور العبور

تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، اليوم اعمال تطوير الطريق الحدائقى بالاندلس ، الرابط بين التسعين الجنوبي ومحور العبور والذي يخدم بعض المناطق الهامة بالمنطقة ومنها مناطق الاندلس والكمبوندات .

و جاري العمل فى تطوير الطريق الحدائقي الرابط بين التسعين الجنوبي ومحور العبور( منطقة الاندلس - وجميع الكمبوندات الموجودة بالمنطقة ) حيث تتم عملية التطوير باستخدام طريقة (fdr ) وهى عبارة عن إعادة إستخدام الطبقات الاسفلتية القديمه المتهالكة بالطرق ،وأضافت عليها بعض كميات الأسمنت مما يعطى أعلى أفاده ممكنه وسرعه الإنجاز ويقلل من كميات المخلفات الناتجة من ازالة الطبقة الاسفلتية المتهالكة بالطريقة التقليدية.

وهذه العملية تحدث بالكامل على الطريق نفسه ، ولا تحتاج لنقلها خارج الموقع .

كما تابع رئيس الجهاز أعمال التطوير بمحور RR بالامتداد الشرقي للمدينة وكذا اعمال التطوير الجارية بمحطات المياه بالمدينة.