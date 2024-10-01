تشكيل برشلونة المتوقع أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

استقر هانزي فليك مدرب برشلونة على التشكيل الذي سيبدأ مباراة يونج بويز السويسري على ملعب لويس كومبانيس في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة مباراته الأولى ضد موناكو، كما تجرع يونج بويز الهزيمة أمام نظيره أستون فيلا بالجولة الأولى من المعترك القاري.

ومن المتوقع أن يبدأ هانزي فليك مباراة الليلة بطريقة لعب متوقعة، بـ 4-2-3-1، مع عودة لامين يامال ورافينها، ومشاركة إينياكي بينيا أساسيًا في حراسة المرمى مع إصابة تير شتيجن.

ويتطلع برشلونة لمصالحة جماهيره وتصحيح الأوضاع في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام موناكو بهدفين مقابل هدف، بينما سقط يونج بويز أمام أستون فيلا.

تشكيل برشلونة المتوقع..

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينييجو مارتينيز، باو كوبارسي، جوليس كوندي.

الوسط: بيدري جونزاليس، هيكتور فورت، باو فيكتور.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

موعد مباراة برشلونة يونج بويز..

تنطلق مباراة برشلونة يونج بويز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 وسيعلق أحمد البلوشي على أحداث مباراة الليلة.

وألحق فريق أوساسونا الهزيمة الأولى لنظيره فريق برشلونة بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا على ملعب السادار الأولمبى، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمنافسات الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة في أول هزيمة له هذا الموسم بالليجا بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات السابقة، ليستقر عند النقطة 21 في الصدارة من 8 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.