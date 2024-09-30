قائمة ريال مدريد أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة ريال مدريد المستدعاة لمواجهة ليل الفرنسي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد قائمة ريال مدريد مفاجأة بتواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي على الرغم من أنه كان يعاني من إصابة في الفترة الأخيرة، في حين يغيب كورتوا بسبب الإصابة في مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة يوم الأربعاء الماضي أمام ديبورتيفو الافيس، لكنه سيكون ضمن بعثة الفريق الملكي لملاقاة ليل في دوري أبطال أوروبا حيث كان من المنتظرعودته بعد أسبوعبين على الأقل.

قائمة ريال مدريد أمام ليل..

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجير، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، مودريتش، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر.

الهجوم: مبابي، فينيسيوس، رودريجو، إندريك.

وتقام مباراة ليل يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "بيير ماوروي" في فرنسا بجانب مباراة فياريال القادمة في ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم، السبت 5 أكتوبر، قبل التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر.