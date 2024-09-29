غضب في برشلونة من التحكيم بعد الخسارة امام اوساسونا

ساد غضب شديد جماهير برشلونة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق امام فريق اوساسونا باربعة اهداف مقابل هدفين على ملعب السادار ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الاسباني .

وتعد الهزيمة امام اوساسونا هي الهزيمة الاولى التي يتلقاها برشلونة في الدوري الاسباني لهذا الموسم تحت قيادة الالماني هانز فليك بعد ستة انتصارات متتالية .

ورصدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية حالة من الغضب الشديد من جانب جماهير برشلونة التي اكدت عدم صحة العديد من القرارات التحكيمية في مواجهة برشلونة مع اوساسونا وان كان اغلب التعليقات الجماهيرية جاءت بسبب الهدف الثاني لفريق اوساسونا حيث قارنته جماهير برشلونة بهدف تم الغائه لفريق برشلونة امام رايو فاليكانو في مباراة الفريق في الجولة الثالثة هذا الموسم حيث تم الغاء الهدف الذي سجله البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بداعي وجود مخالفة من الفرنسي كوندي خلال بناء الهجمة التي جاء منها الهدف وهو ما يراه مشجعي برشلونة تكرر في هدف اوساسونا الثاني حينما حدثت مخالفة من لاعب اوساسونا حيث اظهرت اللقطات التليفزيونية وجود اعاقة على باو فيكتور مهاجم برشلونة خلال عملية بناء الهجمة التي انهاها براين سرقسطة بالهدف الثاني .