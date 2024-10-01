موعد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق برشلونة مباراة جديدة في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام يونج بويز السويسري، على ملعب "لويس كومبانيس" في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع برشلونة لمصالحة جماهيره وتصحيح الأوضاع في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام موناكو بهدفين مقابل هدف، بينما سقط يونج بويز أمام أستون فيلا.

موعد مباراة برشلونة يونج بويز..

تنطلق مباراة برشلونة يونج بويز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 وسيعلق أحمد البلوشي على أحداث مباراة الليلة.

وألحق فريق أوساسونا الهزيمة الأولى لنظيره فريق برشلونة بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا على ملعب السادار الأولمبى، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمنافسات الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة في أول هزيمة له هذا الموسم بالليجا بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات السابقة، ليستقر عند النقطة 21 في الصدارة من 8 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.