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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسام عبدالمجيد يكشف تفاصيل لقائه بإمام عاشور بعد السوبر الأفريقي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف حسام عبدالمجيد، مدافع فريق الزمالك، عن تفاصيل لقائه مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، أثناء أدائه مناسك العمرة بعد مباراة السوبر الأفريقي.

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وفي تصريحاته عبر قناة «MBC مصر2»، أوضح عبدالمجيد: "بعد مباراة السوبر الأفريقي، ذهبت لأداء مناسك العمرة برفقة محمود الونش وحسام أشرف، وهناك التقيت بإمام عاشور".

إمام عاشور  شخص طيب

وأضاف عبدالمجيد : "إمام شخص طيب للغاية وليس من نوعية اللاعبين التي تثير المشاكل كما قد يتصور البعض، ربما كانت الظروف ضده في المباراة، مما أدى إلى بعض الخلافات".

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حسام عبدالمجيد يكشف تفاصيل لقائه بإمام عاشور بعد السوبر الأفريقي

يُذكر أن الزمالك تُوج بلقب السوبر الأفريقي بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

 

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