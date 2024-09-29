أخبار برشلونة: تطورات جديدة بشأن إصابة دى يونج

ترددت انباء صحفية بشأن اقتراب موعد عودة الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط فريق الكرة الاول بنادي برشلونة الإسباني، تمهيدا لخوش المباريات رفقة الفريق الكتالونى، بعد غياب عن الملاعب بسبب الإصابة.

وخسر برشلونة خدمات لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، منذ شهر إبريل من الموسم الماضي، بسبب الإصابة في الكاحل في كلاسيكو الأرض.

ويحتاج هانز فليك بشدة لخدمات فرينكي دي يونج، للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، بسبب ازدحام المباريات على الفريق الكتالوني.

ويتدرب دي يونج بشكل طبيعي مع لاعبي برشلونة، ولكن تأخر موعد عودته خوفا من تعرضه لانتكاسه في موضع إصابته في الكاحل.

تصريح مثير من دي يونج عن إصابته



وقال فرينكي دي يونج في تصريحات صحفية: "أتفهم الأشخاص الذين يشعرون بالإحباط لأنهم يعتقدون أنني أكسب الكثير من المال، ويقولون إنني يجب أن أجري عملية جراحية، لكنني لا أريد ذلك وأنا في إجازة، ولا أتدرب، لكن هذا ليس صحيحًا".

وبات من المتوقع أن يحصل دي يونج على التصريح الطبي للمشاركة في مباراة يونج بويز يوم الثلاثاء المقبل، أو الانتظار حتى يوم الأحد، عند مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

برشلونة يرفض التعجل في مشاركة دي يونج

رفض الحهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك التعجل في الدفع بالهولندي فرانكي دي يونج العائد لتدريبات برشلونة بعد غياب خمسة أشهر بسبب الاصابة في المباريات الرسمية القادمة رغم النقص الشديد الذي يعاني منه الفريق الكاتالوني في مركز لاعب الوسط المدافع .

وكان نادي برشلونة قد أعلن عودة النجم الهولندي فرانكي دي يونج إلى تدريبات الفريق بشكل رسمي بعد التأكد من عدم حاجته إلى جراحة أخرى لعلاج انكل قدمه الذي اصيب فيه قبل خمسة أشهر وبالتالي بات دي يونج جاهزا للمشاركة بشكل كامل في المباريات .

صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية أكدت ان فرانكي دي يونج لن يكون متاحا للمشاركة مع برشلونة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك الا بعد مباراتي خيتافي الاربعاء المقبل واوساسونا السبت القادم وهو ما يعني ان اول مباراة ربما يدفع به هانز فليك في المباريات هي مباراة يونج بويز السويسري في بطولة دوري أبطال أوربا.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان فرانكي دي يونج يرغب في المشاركة بشكل سريع في المباريات خاصة وانه يعلم حاجة الفريق الماسة له بعد إصابة الاعب الشاب مارك بيرنال و الاعتماد فقط على ايريك جارسيا و كاسادو و بيدري في وسط الملعب الا ان هانز فليك يرفض المجازفة بالنجم الهولندي .