محافظ الإسماعيلية يتفقد عدة أماكن بحي أول لبحث استغلالها

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، عدة مناطق بحي أول؛ لبحث استغلالها بالشكل الأمثل لصالح مواطني الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة استغلال كافة الأراضي المملوكة للمحافظة، بالشكل الأمثل ولصالح المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإقامة أسواق حضارية منظمة تليق بالمواطن الإسماعيلي والطراز المعماري المميز لمحافظة الإسماعيلية.