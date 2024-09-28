موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

يستعد برشلونة، لخوض مباراة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، مساء يوم السبت على ملعب "آل سادار" في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز السابع برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا..

تنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق محمد بركات على أحداث مباراة الليلة.

ويفتقد برشلونة خدمات حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن، بعدما تعرض لقطع في الوتر الرضفي خلال مباراة الجولة السادسة أمام فياريال.

تشكيل برشلونة المتوقع..

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، بابلو توري، رافينها.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.