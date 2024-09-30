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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

الملتقى الأول لتحالف القاهرة الكبرى للموسيقى في جامعة عين شمس غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس غدا الثلاثاء لاستقبال الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال والذي يعقد لأول مرة في الجامعات المصرية. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي إطار الرؤية الجديدة لجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس. 

ويحضر الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ولفيف من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية

يقام الملتقى الذي ينظمه قطاع التعليم والطلاب غدا الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بقاعه المؤتمرات الكبرى - دار الضيافه - جامعة عين شمس في تمام السادسة مساء  يشارك في الملتقى جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبنها.

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