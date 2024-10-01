منطقة الإسكندرية الأزهرية تواصل مسيرة التطوير بورشة عمل جديدة لرفع كفاءتها

أطلقت منطقة الاسكندرية الازهرية، أمس الاثنين، ورشة عمل مكثفة لرفع كفاءة خدمات المكتبة لتقديم افضل الموارد المعرفية للمستفيدين.

رفع كفاءة الخدمات

تهدف إلى تطوير العمليات الفنية المتعلقة بمعالجة الأوعية الثقافية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وفي حضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف ثناء أبو المجد، مديرة إدارة الكتب والمكتبات.

وشملت الورشة مجموعة متنوعة من العمليات الفنية لأوعية المعلومات بالمكتبة من خلال فريق العمل المختار من مجموعة من أخصائي المكتبات بالمنطقة، وذلك باستخدام أحدث المهارات والمعارف في مجال تصنيف وتوثيق وتنظيم المواد المكتبية، بما يضمن سهولة الوصول إليها والاستفادة منها.

يأتي ذلك في إطار حرص منطقة الإسكندرية على مواكبة التطورات الحديثة في مجال المكتبات، وتقديم خدمات متميزة للمجتمع، في خطوة تعكس اهتمام المكتبة المركزية بخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المعرفية، وتقديم خدماتها للمستفيدين من مختلف الفئات العمرية، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والمعارف التي يحتاجونها لدعم مسيرتهم التعليمية والبحثية.

من جانب اخر في إطار الجهود المبذولة لمتابعة العملية التعليمية بفاعلية وتعزيز جودة التعليم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نظم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولات تفقدية متعددة، شملت عددًا من المعاهد التابعة لإدارة المنتزه، ورافقه خلالها هشام سليمان، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري، و محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب والقائم بعمل مدير العلاقات العامة.

وقد شملت الجولة زيارة كل من معهد أبو العيون، ومعهد فتيات سيدي بشر، ومعهد ملحقة عبد الحليم محمود، ومعهد الدكتور عبد الحليم محمود، ومعهد فتيات العصافرة، وهدفت الجولة إلى التأكد من سير العملية التعليمية وضبطها وفق المعايير المحددة، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذه المعاهد، بالاضافة إلى التأكيد على أهمية المتابعة الفعالة لتعزيز التحصيل الدراسي والالتزام بالخطط التعليمية الموضوعة.

كما شهدت الجولة حضور ندوة تثقيفية عن مكارم الأخلاق بمعهد فتيات سيدي بشر، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتهدف هذه المبادرة إلى غرس القيم النبيلة والأخلاق الحميدة في نفوس الطالبات، وبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة في بناء المجتمع.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المنطقة على تحقيق أهداف العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات، وتحقيق التميز في الأداء التعليمي والإداري.