الليلة.. انطلاق الدورة الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى

ينطلق مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، فى دورته الـ 40، برئاسة الناقد الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، اليوم الثلاثاء، والتى تحمل اسم النجمة «نيللي» فى الفترة ما بين 1 حتى 5 أكتوبر الجارى.

تتميز هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، بعدد مسابقات متنوعة وجديدة تضم 140 فيلما من 26 دولة، منها مسابقات «الأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، ومسابقة أفلام الطفل، ومسابقة شباب مصر، ومسابقة ممدوح الليثى للسيناريو».

ويكرم المهرجان النجمين منة شلبى ولطفى لبيب، والناقد العراقى مهدى عباس، والممثلة المغربية سعاد خويى، كما سيتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدريانى، والفرنسية آن باريو احتفالا بمرور 75 عاما على ظهورها الأول فى فيلم «غزل البنات»، سيتم تكريم اسم الفنانة هند رستم، واسم الكاتب أبو السعود الإبيارى بمناسبة مرور 90 عاما على تقديم أول أعماله.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، لـ «الوفد»، إن هذه الدورة ستشهد مشاركات عديدة ومتميزة فى مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة بـ 13 فيلما، منها السورى «يومين» الذى اختير لحفل الافتتاح اليوم، و«الماعز»، وهو إنتاج إيطالى ـ مصرى، والتونسى «خلف الجبال»، والكرواتى «احتفال».

وأضاف «أباظة»، يشارك فى مسابقة الفيلم القصير 30 فيلما، منها «بحر» و«مش منكوشة»، بالإضافة لفيلمين إنتاج مشترك: الأول «بيت الصدى»، وهو أمريكى ـ مصرى مشترك، و«إسكندر»، إنتاج مشترك مع هولندا، كما تضم المسابقة الفيلم اللبنانى «أم محبة»، والفرنسى «عايشة»، و«الموت فى جنين»، وهو إنتاج فلسطينى ـ أمريكى، و«كانو 4»، إنتاج إسبانى ـ سورى، والفيلم اليونانى «الكرسى على الرصيف».

وتابع، رئيس المهرجان، أن مسابقة الفيلم العربى الطويل، تحمل اسم «نور الشريف»، تضم 6 أفلام، منها فيلمان من مصر: «الماعز» تأليف وإخراج إيلاريا بوريللى، ويشارك فى بطولته كل من عمرو سعد وسيد رجب ونيللى كريم، و«بحر الماس»، تأليف عاطف عبداللطيف وإخراج سيد يوسف، كما تضم المسابقة الفيلم السورى «يومين»، والمغربى «تريبل A»، ومن تونس «المباين» و«خلف الجبال»، ومن مصر «العنزا»

وكشف «أباظة» عن مسابقة جديدة تدخل ضمن فعاليات المهرجان، وهى مسابقة لأفلام الطفل، التى تضم 14 فيلما، ويتولى الفنان سامح حسين رئاسة لجنة تحكيمها، ومن بين الأفلام المشاركة فيها: الإسبانى «كارمن والملعقة الخشبية»، والفرنسى «مخبز بوريس»، والفلسطينى «أرض فلسطين»، والكرواتى «الجوارب الموسيقية»، وعن مسابقة «أفلام شباب مصر» فتضم 33 فيلما وثائقيا، و20 روائيا، بينما يشارك بمسابقة عمرو الليثى للسيناريو 12 عملا.

وأطلقت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، اسم الناقد السينمائى الراحل نادر عدلى، رئيس المهرجان الأسبق، على قاعة المركز الصحفى بالمهرجان تقديرا لعطائه الكبير للمهرجان على مدار ما يقرب من ثلاثين عاما.

وصرح الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان، بأن هذه الخطوة تأتى تقديرا لدور الناقد الكبير نادر عدلى الذى كان لجهوده الكبيرة الأثر الفعال فى عدم توقف المهرجان بسبب أحداث يناير 2011 وإقامته فى موعده وإرسال رسالة إلى العالم أن مصر لن تتوقف أمام أى أحداث، مؤكدا الدور الريادى لمصر فى هذا المجال.

وأكد «أباظة» أن المهرجان يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافى والفنى بين دول حوض البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا فى إثراء السينما بأعمالهم، ومن المقرر هذا العام تكريم عدد من الفنانين السكندريين تكريماً خاصاً لعطائهم الفنى، مشيرًا إلى أن الترويج السياحى الضخم الذى ينتج عن زيارة جميع الوفود الأجنبية والأوروبية والعربية إلى مدينة الإسكندرية.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ويحتفى بدورته الأربعين والتى تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجارى.