البحوث الزراعية يكرم المتميزين بإنتاج القمح في بعض المحافظات

نظم قسم بحوث القمح التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ورشة العمل الختامية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح لموسم ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ بالتعاون مع صندوق العلوم والتكنولوجيا ADP ويأتي ذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إنه تم تكريم عدد من المزارعين المتميزين لمحصول القمح لموسم ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ حيث تنوعت المساحات المنزرعة بين أراضي قديمة وأراضي جديدة وتجمعات ارشادية وتحميل محاصيل علي محاصيل اخري وزراعات سمكية وأراضي ملحية وتم تنفيذ جميع الأنشطة الإرشادية علبها من ندوات حقلية وأيام حقل وأيام حصاد واستخدام احدث الأصناف واحدث طرق الزراعة الموفرة للمياة وكميات التقاوي مثل الزراعة علي مصاطب والزراعة بالتسطير وتطبيق طرق الري الحديثة.

حضر حفل التكريم الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين والدكتورة هنية الاتربي المدير التنفيذي لمكون دعم المشروعات ADP والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور ابراهيم عبد الهادي رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وعدد من مديري المعاهد البحثية المختلفة ورؤساء القطاعات ووكلاء وزارة الزراعة أساتذة الجامعات المصرية وفي ختام الحفل اشاد المزارعين بالدعم الذي تقدمة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية للمزارعين وتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح بما يخدم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لمصر.