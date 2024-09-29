رئيس جامعة العريش يشهد استقبال طلاب كلية الطب

حرص الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اليوم الأحد، على المشاركة في استقبال الطلاب الجدد والقدامي بكلية الطب، خلال متابعة لانتظام سير العملية التعليمية.

وكان في استقباله الدكتور سليمان على حسن، عميد كلية الطب، والدكتورة نشوى الشعراوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والسادة وكلاء الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدراسات العليا والبحث العلمي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه.

وتفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، والمدرجات، وعدد من الأنشطة الطلابية المختلفة والتى نظمها الطلاب للاحتفال بزملائهم فى أول أيام العام الدراسى الجديد.



واطمأن الدكتور حسن الدمرداش، على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى بداية أيام العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.



ورحب رئيس الجامعة، بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، ومتمنيًا لهم النجاح والتفوق، وحثهم علي المشاركة والاستفادة من الأنشطة الطلابية المختلفة التي توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في بناء شخصيتهم.