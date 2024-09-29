شيرين ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس".. الاثنين

يستضيف برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة على قناة "الحياة"، النجمة شيرين، وذلك الاثنين المقبل في العاشرة مساء.

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار الفنية والشخصية في حياة النجمة، التي تحكي عن كواليس أعمالها الفنية ورحلتها منذ لعب الباليه حتى الآن.

كما تتحدث شيرين، عن من قام باختيار أسم شيرين لها ولماذا كانت تريد تغيير اسمها الأصلي وتحكي عن كواليس عملها مع الفنان عادل إمام، وأصعب اللحظات التي عاشتها في حياتها الزوجية وكيف تتعامل الآن مع أحفادها.



كذلك تتطرق النجمة، عن كواليس عملها مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحيه "المتزوجون"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.