الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

شيرين ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس".. الاثنين

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة على قناة "الحياة"، النجمة شيرين، وذلك الاثنين المقبل في العاشرة مساء.

وتتناول الحلقة  كشف العديد من الأسرار الفنية والشخصية في حياة النجمة، التي تحكي عن كواليس أعمالها الفنية ورحلتها منذ لعب الباليه حتى الآن. 

كما تتحدث شيرين، عن من قام باختيار أسم شيرين لها ولماذا كانت تريد تغيير اسمها الأصلي وتحكي عن كواليس عملها مع الفنان عادل إمام، وأصعب اللحظات التي عاشتها في حياتها الزوجية وكيف تتعامل الآن مع أحفادها.  
 
كذلك تتطرق النجمة، عن كواليس عملها مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحيه "المتزوجون"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.

مواد متعلقة

تفاصيل وموعد انطلاق مسرحية كاسيا

تفاصيل وموعد حفل فرقة "كردان" المقبل

188 مشاركا في ورش النسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

عمرو دياب يشعل السعودية بأجمل أغانيه.. صور

عرض "كازينو" يواصل نجاحه على مسرح السلام.. صور

تكريم نيللي ومنير العرقي في ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

أوركستىرا القاهرة تقدم السيمفونية الثالثة لبروكنر بقيادة الصعيدي بالمسرح الكبير

"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد يحيى شاهين

الجريدة الورقية