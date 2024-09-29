ضمن المبادرة الرئاسية .. بيطري المنوفية ينظم ندوات ارشادية

نظمت مديرية الطب البيطري مجموعة قوافل بيطرية علاجيه والندوات الإرشادية بالمجان بمختلف مراكز ومدن مراكز المحافظة ، حيث تم المرور على لجان التحصين بقرية مليج بمركز شبين الكوم وكفر سنجلف الجديد للاطمئنان على عملية التحصين بالحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز مرض طاعون المجترات الصغيرة.

كما تم عمل الإرشاد اللازم وتوعية المواطنين والفلاحين بأهمية التحصين خلال الحملة القومية للتحصين وخطورة المرض وطرق انتقاله وكيفية الحماية منه.



بداية جديدة لبناء الانسان المصري

تنفياً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات والندوات التوعوية والأنشطة والبرامج المتنوعة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان المصري " لتحسين جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري.



وفى إطار المشاركة الفاعلة حرص الأزهر الشريف على تفعيل المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وتنمية مهارات أبنائه بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة بينهم، تم عقد ورش عمل للسادة موجهي اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية، وذلك لوضع آليات تنفيذ المبادرات الخاصة باللغة الإنجليزية والبدء في إجراءات مسابقة الأزهر الشريف للتهجي ”نحلة اللغة الإنجليزية"((Al-Azhar National Spelling Bee)) للموسم الثاني العام الدراسي 2024 /2025.



كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتنظيم قافله طبيه بالتنسيق مع جامعة المنوفية بالشراكة مع حياه كريمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية ، فضلاَ عن متابعة تدشين فاعليات مبادرة بداية للتنمية البشرية بحضانة الأسراء - بالبر الشرقى _ شبين الكوم ، وتنفيذ يوم رياضي ثقافي لأبناء مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بقويسنا تضمنت فقرات رياضيه وتعليمهم للأبناء ، وكذا استمرار متابعة تدشين فاعليات مبادرة بداية بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بقويسنا.



فيما نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار اللقاء الأسبوعي لإدارة السادات لتطوير مهارات وتنشيط الخبرة لدى المدرسين بشرح كيفية علاج صعوبات القراءة والكتابة بطريقة عمليه من خلال الوسائل التعليمية.