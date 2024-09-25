"الزراعة" تكشف سر ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس (فيديو)

قال المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة، إن وزير الزراعة وجه بالرقابة مع النصح والإرشاد والتوعية للمزارعين والتجار.

وقال «عطا» ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن التغيرات المناخية كان تأثيرها طفيفا على مصر، حيث أن الانخفاض في إنتاج الخضروات لم يتجاوز 10%.

طرح 4 ملايين طن بطاطس في الأسواق

وتابع وكيل وزارة الزراعة، يتم طرح 4 ملايين طن بطاطس في الأسواق، والاحتياج السنوي 3.5 مليون طن، ليكون الفائض الطبيعي ما يقرب من نصف مليون، معلقا: ليس لدينا مشكلات في الإنتاج.

وأضاف أن مصر تقوم بزراعة ما يقرب من 500 ألف فدان من البطاطس، ويتم إنتاج قرابة 6 ملايين طن بطاطس سنويا، وتصدير مليون طن فقط لا غير، مشيرا إلى أن المزارع الكبرى، التي تستخدم المخصبات والتكنولوجيات الحديثة، لم تتأثر بالتغيرات المناخية في مصر.

وأشار إلى أن بداية من منتصف شهر 9 وإلى شهر 10 تكون فترة فصل العروة، وتعدد الوسطاء في تجارة الطماطم وجشع التجار، ذلك ما دفع سعر كيلو الطماطم للارتفاع بنسبة 400%، موضحا أن الزراعة تتعاون مع التموين لضبط الأسواق المصرية.