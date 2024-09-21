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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم أنشطة وفعاليات مجتمعية للتوعية بأهمية القضاء على ختان الإناث

برنامج نورة
برنامج "نورة"

نظم المجلس القومى للمرأة مجموعة أنشطة وفعاليات مجتمعية للتوعية بأهمية القضاء على ختان الاناث ، استهدفت أسر فتيات برنامج "نورة" فى ٢٢ قرية فى محافظتى أسيوط وسوهاج، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
 

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أكدت  شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس أن الأنشطة المجتمعية تستهدف توعية 10 الاف فرد من أسر فتيات نورة، و تهدف الى نشر الوعى بالآثار النفسية والجسدية لضحايا ختان الإناث، والتعريف بعقوبة من يقدم علي  ارتكابها باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، كما تتضمن استعراض دور المجلس والتعريف بخدماته وببرنامج "نورة" ، كما تضمنت الأنشطة عرض غنائي لفرق الشمندورة وعرض فيلم زى الورد الذى يناقش قضية ختان الاناث.

تجدر الاشارة الى أن برنامج "نورة" يأتى ضمن الإطار الوطنى للإستثمار فى الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.

 

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