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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"الصندوق".. عرض افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

بوابة الوفد الإلكترونية

يعرض فى الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، العرض المسرحي المصرى "الصندوق"، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان  فى السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

المسرحية تقدم باللغة الإنجليزية، وهى من تأليف وإخراج وتمثيل مريم راضي، أزياء : ندى عجوة، هندسة صوتية : محمد الخطيب وهايدي الصبان، كريوجرافي : حسن الرشق، إدارة مسرحية: أحمد حسن .

والعرض مشروع تخرج الفنانة مريم راضي من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قسم تمثيل، ويتحدث عن مرض الإكتئاب والوصمة المجتمعية للأمراض النفسية، ويناقش معناه مريض الإكتئاب وصراعاته الداخلية بينه وبين المرض .

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم : "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر"، حيث يشارك 25 عرضا مسرحيا فى المهرجان، منهم 15 عرضا فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وخمسة عروض في منصة مونودراما الشاشة، وخمسة عروض في منصة مونودراما الصعيد .

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