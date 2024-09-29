وزير الداخلية: استمرار تطوير الدعامة البشرية من خلال برامج تدريبية وعلمية مدروسة

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه إنطلاقاً من أهمية الأمن، بإعتباره ركيزة جوهرية للتنمية، تحرص السياسات الأمنية على إنتهاج إستراتيجية شاملة للإرتقاء بمعدلات الأداء الشرطى والأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتحقيق نقلة نوعية فى شتى قطاعات الوزارة وتوطيد دعائم منظومة أمنية متطورة تتكامل فيها مقومات البنية التحتية وكفاءة المقدرات والمنشآت الشرطية مع إستمرار تطوير الدعامة البشرية من خلال برامج تدريبية وعلمية مدروسة.

وشدد "توفيق"، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، على هذه البرامج التدريبية والعلمية المدروسة تبدأ من أكاديمية الشرطة والمعاهد التدريبية وتستهدف بناء الشخصية المهنية وإكتشاف القدرات لرجل الشرطة ليكون على جاهزية لأداء مهامه ومواجهة التطور المطرد فى آليات وأساليب الأنشطة الإجرامية التى باتت تعتمد على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مآربها.