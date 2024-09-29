"عيني أم نقدي؟".. الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني ترصد ردود الفعل حول قضية الدعم

أشارت الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، إلى أنه أثناء لجميع ردود الفعل وتعليقات الخبراء والمواطنين الخاصة بقضية الدعم، تم رصد العديد من الآراء التي ترى ضرورة التحول من الدعم العيني النقدي لهذه الأسباب التي نتشاركها معكم.

وأكدت الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني أن آراء كثيرة تُطرح في قضية الدعم، يتم متابعتها بدقة وحيادية كاملة، لتكون حاضرة في أثناء جلسات الحوار الوطني بما يضمن تمثيل كافة الرؤى والمقترحات.

وأوضحت الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني أن قضية الدعم هي قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة.

وتستقبل الأمانة الفنية لـ الحوار جميع المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، على وسائل التواصل المُعلنة.