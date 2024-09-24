رئيس وفد الاتحاد الأوروبي يختتم جولتة بالبحيرة بزيارة أديرة وادي النطرون

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة،و السفير كريستيان برجر، رئيس الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، في زيارة لعدد من الأديرة والمعالم السياحية بمدينة وادى النطرون.

وتضمنت الزيارة جولة في دير الأنبا بيشوي، أحد أقدم وأهم الأديرة القبطية في مصر، والذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي.

حيث كان في إستقبالهم نيافة الأنبا اغابيوس رئيس الدير، والذي رحب بالمحافظ ،و السفير والوفد المرافق، ونقل تحية وترحيب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، واستعرض كيف يكون يوم الراهب في الدير ما بين العبادة والعمل، مؤكدا أن مصر التاريخ والحضارة والعراقة تخطو بخطوات ثابتة وواثقة نحو الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما تشهده من نهضة كبيرة وتنمية مستمرة وشاملة في كافة القطاعات والقضاء على العشوائيات.

كما شملت الجولة زيارة دير السيدة العذراء (السريان)، بحضور القمص قزمان وكيل دير السريان، والدير مشهور بكنوزه الفنية ومخطوطاته النادرة، وكذا دير البراموس العامر بتاريخه العريق، وكان باستقبالهم القمص نحميا وكيل دير البراموس.

وتأتي هذه الزيارة لتسليط الضوء على الأهمية الثقافية والتاريخية الفريدة لوادي النطرون، والتى تعد موطناً لأربعة من أقدم الأديرة المسيحية في العالم، تلك الأديرة التي لا تمثل فقط مراكز دينية هامة، بل هي أيضاً كنوزا معمارية وفنية تعكس تاريخاً غنياً يمتد لأكثر من 1600 عام.

و أشاد السفير كريستيان برجر بالتراث الغني الذي تحتضنه مدينة وادى النطرون، مؤكداً على أهمية الحفاظ على هذا الإرث الثقافي كجزء من التاريخ العالمي.

كما أعرب عن إعجابه بالجهود المبذولة للحفاظ على هذه المعالم التاريخية وإبراز قيمتها الثقافية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،على أهمية تلك الزيارة في تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مدينة وادي النطرون ،خاصة في ضوء مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تعد مدينة وادي النطرون محطة رئيسية في هذا المسار التاريخي والروحي، فقد مرت العائلة المقدسة بهذه المنطقة خلال رحلتها فى مصر، مما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية وثقافية عالمية.

كما شملت الجولة زيارة منتجع رمال "Remal Wellness Resort"، حيث تم استعراض الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المنتجع، والذي يتميز بموقعه المتميز في بيئة صحراوية خالية من التلوث.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن مدينة وادى النطرون تمتلك إمكانيات هائلة في مجال السياحة العلاجية، بما في ذلك الرمال المميزة للمدينة ومنطقة نبع الحمراء والملاحات.

مؤكدة على حرص المحافظة على تطوير ودعم القطاع السياحي في وادي النطرون، والاستفادة من إمكانيات المدينة الفريدة لتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية الوطنية والدولية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمحافظة.

وأكدت على تطلع المحافظة، لتعزيز التعاون المشترك مع الإتحاد الأوروبي في كافة المجالات التنموية، بما يدعم رؤية الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، تماشياً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة".