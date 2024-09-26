جوميز يحسم ظهير أيسر الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي

حسم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لاعب الزمالك الذي سيشارك في مركز الظهير الأيسر أمام الأهلي في الموجهة المرتقبة مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا في السوبر الأفريقي.

وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية لفضائية "إم بي سي مصر 2": "التحضير لنهائي السوبر الإفريقي مثل التحضير لكل النهائيات، يجب أن نكون مركزين في كل نقطة بالمباراة".

وأضاف: "يجب على كل فرد أن يقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز، لأننا سنواجه فريقًا قويًا جدًا".

وتابع: "كان من المهم أن نصل مبكرًا من أجل أن نعتاد على درجة الحرارة، ونرى كل الأمور هنا".

وأتم معلقًا على أزمة مركز الظهير الأيسر في فريق الزمالك: "بالطبع كنت أتمنى تواجد أحمد فتوح، لكن لدينا خيارات وحسمت قراري في هذا المركز".

وعُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملاً: "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من: عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.