الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام، بمقدار 19ر34 نقطة، ما نسبته 48ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 89ر7202 نقطة.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 439 مليون سهم، بقيمة 8ر76 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 21160 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 01ر0 في المئة، ما يعادل 76ر0 نقطة، ليصل عند مستوى 87ر6283 نقطة، من خلال تداول 9ر294 مليون سهم، عبر 13106 صفقات نقدية، بقيمة 5ر31 مليون دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 70ر44 نقطة، بنسبة بلغت 58ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 30ر7794 نقطة، من خلال تداول 144 مليون سهم، عبر 8054 صفقة، بقيمة 2ر45 مليون دينار.

وانخفض مؤشر (رئيس 50) 84ر14 نقطة، بنسبة بلغت 24ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 70ر6154 نقطة، من خلال تداول 184 مليون سهم، عبر 7266 صفقة نقدية، بقيمة 7ر19 مليون دينار.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.35 في المئة، لتصل عند مستوى 2378.93 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2149 صفقة.

تراجع الأسهم الأوروبية مع انحسار موجة صعود ناتجة عن حزمة تحفيز صينية

الأسهم الأوروبية

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات على تراجع اليوم الأربعاء في وقت فقدت فيه موجة صعود دفعتها حزمة تحفيز صينية زخمها، كما أضاف تراجع أسهم شركات تكنولوجيا ونفط إلى الخسائر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %إلى 518.06 نقطة بعد أن صعد بما يقارب 1% في الجلسة السابقة.

وفي آسيا، واصلت الأسهم الصينية صعودها المدفوع بحزمة التحفيز الاقتصادي لليوم الثاني على التوالي لكن أسواقا أخرى اتسمت فيها التعاملات بالتقلب والتباين .

وهبط سهم شركة ساب الألمانية 3.5 %بعد تقرير أفاد بأن الشركة المطورة للبرمجيات تخضع لتحقيق في الولايات المتحدة بسبب شكوك في قيامها بتثبيت الأسعار، وشكل السهم بذلك أكبر ضغط على المؤشر ودفع أيضا المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 0.8%.

وقاد قطاع النفط والغاز التراجع في القطاعات الفرعية منخفضا 0.9 %بسبب مخاوف من عدم كفاية خطط التحفيز الصينية لتعزيز الطلب.

ونزل المؤشر كاك40 الفرنسي 0.7% بعد أن صعد بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في البلاد زادت في سبتمبر.

وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المنتجين في السويد ارتفع 0.6% في أغسطس مقارنة مع يوليو، واستقر مؤشر السوق هناك.

وقفز سهم فالمت الفنلندية للهندسة بنسبة 9.2% بعد أن حصلت على طلبية قيمتها تفوق مليار يورو في البرازيل.