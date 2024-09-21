بناء على تقرير بابا فاسيليو.. تصفيه أولى للاعبين ومحمدين يجتمع بالمستبعدين

بناء على التقرير الاول للمدير الفني القبرصي بابا فاسيليو للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري يجتمع في الوقات الحالي أمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بالنادي مع بعض اللاعبين اللذين طلب المدير الفني اعارتهم او بيعهم نهائي وتضم القائمه عدد من اللاعبين منهم حارس مرمى صاعد ومدافع عائد من الاعاره وعدد لاعبين من فرق الشباب الصاعد وطلب منهم جلب عروض اعاره او بيع نهائي بما يتناسب ويناسب إدارة زعيم الثغر وتعتبر هذه تصفيه أولى من ناتج الاسبوع الاول من المرحله الثانيه من الإعداد وينتظر هناك تصفيه ثانيه نهائيه مع نهاية الأسبوع القادم وبنهاية المرحلة الثانيه من فترة الإعداد التي يقودها المدير الفني القبرصي

وقد بدأت تدريبات الفريق الأول بمعسكره المغلق بفندق راديسون بالإسكندرية وهو الاسبوع الثاني والختامي للمرحلة الثانية تحت قياده بابا فاسيليو واشراف مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى أمام محمدين