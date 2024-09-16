35 كيلو جرام فضة.. "دية" ضحية اللاعب أحمد فتوح.. تفاصيل

قدم المستشار أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك، خلال جلسة محاكمته فى واقعة دهس أمين شرطة على طريق العلمين، شيك بـ 35 كيلو جراما فضة بما يعادل مليون و750 ألف جنيه دية شرعية لأسرة ضحية المجنى عليه، الأمر الذي أخذت به المحكمة وقررت إخلاء سبيل لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه.

إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية دهس المواطن أحمد السيد على طريق الساحل، والتسبب في مقتله بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدر.

ومن جانبه رفض محامي ضحية أحمد فتوح التصالح وطالب بالقصاص العادل، كما قالت ابنة الضحية إن جثة والدها كانت عبارة عن قطع ولا يمكن التسامح أو التصالح على هذه الجريمة.

كما طالب محامي ضحية دهس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، بتعويض مدني مليون جنيه مؤقت، وبتوقيع أقصى عقوبة عليه.

ووصل اللاعب إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حرص عدد من أصدقاء فتوح وأقاربه من بينهم شقيقه وشقيق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على التواجد فى المحكمة دعما للاعب الزمالك.

و حضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.

كانت النيابة العامة أحالت لاعب الزمالك أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له عدة اتهامات من بينها قتل أمين شرطة عن طريق الخطأ بأن صدمه بسيارة كان يقودها بسرعة كبيرة تجاوزت السرعات المقررة قانونا تحت تأثير المخدر، وحيازة مواد مخدرة هى جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

وفى أولى جلسات محاكمته طالب الدفاع الحاضر عنه بإخلاء سبيله للبدء فى اتخاذ إجراءات دفع الدية والتصالح مع أسرة المجني عليه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وأجلت القضية إلى جلسة اليوم.