ساعات تفصلنا عن النهائي الكروي المشتعل، بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يشارك الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يتواجد الزمالك بعدما حصد لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي غدًا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويقود مباراة الأهلي والزمالك تحكيميًا الحكم الدولي الليبي معتز إبراهيم، حيث أعرب الزمالك عن مخاوفه من تعيين هذا الحكم لإدارة اللقاء المرتقب، وطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتغييره.

وسبق وأن تواجه الأهلي والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الأفريقي، وكانت عام 1994، وحقق الفريق الأبيض اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف بصاروخية أيمن منصور.

قائمة معلقي السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

أعلنت شبكة قنوات MBC مصر عن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، عبر قناتيها الأولى والثانية، حيث سيتم نقل اللقاء بـ26 كاميرا مختلفة من أهم وأحدث الكاميرات في العالم، وستكون موزعة في جميع أنحاء الملعب.

ومن المقرر أن يتولى التعليق على مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي عبر قناتي MBC مصر 1 و2، كلًا من: مدحت شلبي وفارس عوض.

وستذاع أيضًا مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية، من خلال القناة المفتوحة بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.