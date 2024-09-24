الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات تمديد عقد أشرف حكيمي

حكيمي
حكيمي

بدأ نادي باريس سان جيرمان محادثات رسمية مع النجم المغربي أشرف حكيمي لتمديد عقده حتى موسم 2029/2030، في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره مع الفريق على المدى الطويل. 

txt

أشرف حكيمي يعلق على سداسية سان جيرمان أمام مونبلييه

ويأتي هذا التوجه من النادي الفرنسي رغم الاهتمام الكبير من جانب ريال مدريد، الذي يسعى لإعادة حكيمي إلى صفوفه بعد تألقه في المواسم الأخيرة.

txt

باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات لتمديد عقد أشرف حكيمي لقطع محاولات الملكي

على الرغم من هذا الاهتمام من النادي الملكي، إلا أن حكيمي يظل منفتحًا على فكرة البقاء مع باريس سان جيرمان، حيث أبدى استعداده لمناقشة التمديد.

ويسعى النادي الباريسي إلى الحفاظ على أحد أبرز لاعبيه، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في الفريق بفضل مهاراته الدفاعية والهجومية على حد سواء.

 

الجريدة الورقية