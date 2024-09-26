معلقين مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي

يبحث الجميع عن أسماء المعلقين لمباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، والذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية في المملكة العربية السعودية.

وتُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض، وذلك في كأس السوبر الإفريقي 2024.

ويتجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك على المستوى الإفريقي، بعد 4 أعوام بين آخر جمع بين الفريقين، في نهائي القرن بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بملعب “القاهرة الدولي” في لقاء انتهى بثنائية مقابل هدف.

وستكون قمة السوبر الإفريقي بين الأهلي ضد الزمالك، هي المباراة رقم 234 في جميع المسابقات، علمًا بأن المارد الأحمر حقق الفوز في 103 مباراة مقابل 53 انتصارًا فقط للفارس الأبيض فيما حسم التعادل 77 لقاء بينهما.

معلقين مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي



أعلنت شبكة قنوات “MBC” أن المعلقين المصري مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض، سوف يتواجدان من أجل التعليق على أحداث المباراة بين الفريقين في السوبر الإفريقي.

بينما سوف يتولى المعلق التونسي، عصام الشوالي مهمة التعليق عبر قناة “بي إن سبورتس” القطرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي

تمتلك أكثر من قناة فضائية حقوق نقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، إذ يُمكن مُتابعة أحداث المباراة بين الفريقين عبر شبكة “MBC” السعودية، وقنوات “بي إن سبورتس” القطرية.

والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك هما قناتي “beIN Sports HD” و “MBC مصر”، و “MBC Masr 2”.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي على استاد “المملكة أرينا” في السعودية يوم الجمعة هو 27 سبتمبر 2024.

ومن المُقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في السوبر الإفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.